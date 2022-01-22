Valilikten camide 'açız' diye bağıran kadınla ilgili açıklama: Alkollüydü!

Dün Burdur'da bir camide vatandaşların kaydettiği görüntü gündem olmuştu. Cuma namazı sırasında Burdur Ulu Camiye giren bir kadın "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diye bağırırken, vaazın camiler arası merkezi sistemden yapılması nedeniyle kadının sesi tüm camilerden duyulmuştu.

Burdur Ajans'ın haberine göre, camide bulunanlar 43 yaşındaki Z.D.'yi dışarı çıkması konusunda ikna etmeye çalıştı.

Cami dışında da yoksul olduğu ve aç olduğu konusunda bağıran kadın daha sonra bölgeden ayrıldı.

Valilikten açıklama: Alkollüydü

Videonun yayılmasının ardından Burdur Valiliği de olaya ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan basın açıklamasında, “Z.D. isimli vatandaşın olay anında alkollü (2.32 promil) olduğu tespit edilmiş, vatandaşın tedavi ve ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır.” denildi.

Burdur Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle;

“21/01/2022 tarihinde İlimiz Merkez Ulu Camii’nde Cuma Namazı öncesi vaaz esnasında Z.D. isimli bayan bir vatandaşımız cami içerisinde cemaate hitaben bazı söylemlerde bulunmuştur. Adı geçen ile ilgili yapılan incelemede; Z.D. isimli vatandaşın olay anında alkollü (2.32 promil) olduğu tespit edilmiş, vatandaşın tedavi ve ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”