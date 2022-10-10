Valilik polis şiddetini savundu: Kendilerini yere attılar

Hakkari Valiliği, Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkarılmasıyla başlayan sürecin 24’üncü yılında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılmak isteyen yürüyüşe yönelik polis şiddetine dair açıklama yaptı.

Valilik, polis müdahalesinde bir ayağında iki kırık oluşan HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik ile hastaneye kaldırılan HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin "algı oluşturmak için kendilerini yere attıklarını" iddia etti.

Açıklamada, "Grup içindeki milletvekilleri görevlilerimiz tarafından darbedildiklerine ve aşırı güç kullanıldığına dair algı oluşturmak amacıyla arbede esnasında kendilerini yere atmışlardır. Ardından yaralanma görüntülerini sosyal medya aracılığı ile paylaşmışlardır." denildi.