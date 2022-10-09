Hakkari'de polis saldırısı: HDP'li vekilin ayağı kırıldı

Yüksekova'da Öcalan için yapılmak istenen eyleme polisin saldırısında HDP milletvekilleri Habip Eksik ve Sait Dede darp edildi. Eksik'in ayağında 2 kırık tespit edildi.

Haber Merkezi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Abdullah Öcalan için yapılmak istenen "Komploya, tecrite, zindanlardaki işkence sistemine ve hasta tutsakların ölüme terk edilmesine karşı özgürlüğe yürüyoruz" eylemine polis saldırısı gerçekleşti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; polisin eyleme müdahalesinde HDP milletvekilleri Habip Eksik ve Sait Dede darp edilirken, en az 20 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Hasip Eksik'in ayağı kırıldı

Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Eksik’in ayağında iki kırık tespit edildi. Bacağı alçıya alınan Eksik'in, halen hastanede olduğu aktarıldı. Eksik'in, Ankara'ya götürülerek burada tedavi altına alınacağı öğrenildi.

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