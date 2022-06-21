Valilik kararıyla sahneden indirilen Sefo isyan etti

Türkiye’nin en popüler rapçilerinden Sefo, valilik talimatıyla Bodrum’daki konserinde gece 00.30’da sahneden indirildi.

Bu karara sahneden iner inmez Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çok sert tepki gösteren Sefo, “Arkadaşlar saat 00.30, Bodrum’dayız ve ben valiliğin talimatıyla sahneden indirildim. Ben bu ülkede gerçekten çok sıkıldım. Böyle bir şey olamaz ya. Saat 00.30 ya 01.00’e kadar değil miydi? Saçmalık bu saçmalık. O kadar insan geldi buraya bekledi. Yarım saat vaktimiz yok mu şarkı çalabilmek adına? Neden ya neden? Ne istiyorsunuz anlamadım” ifadesini kullandı.

Pandemi sürecinde saat 00.00’da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati, yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak gece 01.00’e kadar uzatılmıştı.