Valilik duyurdu: Patlamanın sebebi incelemeler tamamlanınca açıklanacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Kadıköy Fikirtepe'de bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin "doğalgaz patlaması" ifadesini kullanmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu patlamanın ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olmadığını duyurmuştu.

İstanbul Valiliği bir açıklama yaparak İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Ölenlerden birinin kimliği tespit edilemedi

Açıklamada patlamada Özbekistan uyruklu A.K.'nin yaralandığı, yapılan arama çalışmalarında A.K.'nin 68 yaşındaki babası M.K. ile 10 yaşındaki kızı N.K.'nin ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 19.05’te, Kadıköy İlçemiz Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak 34 numaralı binada patlama ve sonrasında yangın meydana gelmiştir.

Olay yerine ivedilikle itfaiye, 112 Acil Sağlık, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir.

Olayda Özbekistan uyruklu (A.K) yaralanmış olup, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede tedavi altına alınmıştır.

Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş, soğutma ve arama çalışmaları başlatılmıştır.

Yapılan arama çalışmalarında maalesef, yaralı (A.K)’nın 68 yaşındaki babası (M.K) ile 10 yaşındaki kızı (N.K) ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralımıza acil şifalar diliyoruz.

İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır."