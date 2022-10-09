Kadıköy'deki patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta saat 19.00 sıralarında bir binada sesi geniş bir bölgeden duyulan büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından binada yangın çıkarken, yangın 2 binaya daha sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi yaralı olarak kurtulurken, 1’i çocuk 3 kişinin ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangında yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri Adli Tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan çökme riski bulunan binada arama çalışmalarına devam edilirken, patlamanın gerçekleştiği bina havadan görüntülendi.

'Başta büyük bir patlama sesi geldi, biz içerdeydik'

Olayı gören mahalle sakini Kadir Çavuşoğlu, ”Başta büyük bir patlama sesi geldi, biz içerdeydik. Dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda burada büyük bir panik vardı. Balkonda iki üç kişi vardı atlayacaklardı. Biz indirdik. İki dakika geçmeden bir patlama daha oldu. Sonra itfaiye, ambulans, polis geldi. Doğalgaz patlaması diye duyduk. Bir yaralı gördüm sedyeyle çıkardılar.“ diye konuştu. Yaralıların olduğunu ifade eden Pınar Demir, “Ben işteydim. Patlama olduğunu söylediler. İki üç defa patlama olmuş. Yangın çıkıp diğer binaya da sıçramış. Yaralı olarak bir kişinin olduğunu duyduk.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu patlamanın doğalgazdan kaynaklanmadığını belirtti.

3 kişi yaşamını yitirdi

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken ilk etapta yanan binadan 1 kişinin yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangınların kontrol altına alındığı belirtilirken İstanbul Valiliği ve İBB tarafından yapılan açıklamada binada 3 kişinin yaşamını yitirdiğinin tespit edildiği duyuruldu.

Vali Yerlikaya 'doğalgaz patlaması' dedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önce “Kadıköy Fikirtepe’de meydana gelen doğalgaz patlamasında bir yabancı uyruklu yaralımız var. Bir kişi kurtarıldı” açıklamasını yaptı. Yerlikaya daha sonra yeni bir açıklama yaparak patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

İBB'den açıklama: 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Öte yandan İBB tarafından yapılan bilgilendirmede de "İhbar üzerine yangından ağır hasar almış binada yapılan arama çalışmasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi" denildi.

Binada çökme riskinin bulunduğu da belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak’ta çıkan yangına İBB İtfaiyesi 8 dakikada ulaşarak müdahale etti. Dumandan etkilenen 1 kişi, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 56 personel ve 19 araçla yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteren ekipler, soğutma çalışmalarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İBB İtfaiye ekipleri, 19.05’te Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak’ta için gelen yangın ihbarı üzerine hızlıca bölgeye intikal etti. 19.13’te olay yerine ulaşan ekipler, 3 katlı binanın 3.kat ve çatısı ile bitişiğinde bulunan 2 binaya sirayet eden yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Toplam 56 personel ve 19 araçla yapılan müdahalelerde 1 kişi dumandan etkilenmiş olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Binadaki yangını kontrol altına alan İBB İtfaiyesi, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. İhbar üzerine yangından ağır hasar almış binada yapılan arama çalışmasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çökme riski bulunan binada arama çalışmalarına devam ediliyor."

İmamoğlu: Patlama doğalgaz kaynaklı değil

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu patlamanın nedeninin doğalgaz kaynaklı olmadığını belirtti.

İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "İstanbul Fikirtepe’deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek" dedi.

İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama: Sebebi incelemeler tamamlanınca açıklanacak

İstanbul Valiliği bir açıklama yaparak İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Ölenlerden birinin kimliği tespit edilemedi

Açıklamada patlamada Özbekistan uyruklu A.K.'nin yaralandığı, yapılan arama çalışmalarında A.K.'nin 68 yaşındaki babası M.K. ile 10 yaşındaki kızı N.K.'nin ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 19.05’te, Kadıköy İlçemiz Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak 34 numaralı binada patlama ve sonrasında yangın meydana gelmiştir.

Olay yerine ivedilikle itfaiye, 112 Acil Sağlık, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir.

Olayda Özbekistan uyruklu (A.K) yaralanmış olup, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede tedavi altına alınmıştır.

Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş, soğutma ve arama çalışmaları başlatılmıştır.

Yapılan arama çalışmalarında maalesef, yaralı (A.K)’nın 68 yaşındaki babası (M.K) ile 10 yaşındaki kızı (N.K) ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralımıza acil şifalar diliyoruz.

İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır."