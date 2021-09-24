Valilik duyurdu: Alevi öğrencileri hedef alan din öğretmeni uzaklaştırıldı

Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, dersinde Alevi öğrencileri hedef almıştı.

Ankara Valiliği öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada "Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden 'ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu' iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla İlgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir" denildi.

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberde M.K.'nin 8. sınıf öğrencilerine 20 Eylül'deki ders sırasında “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere “Aleviler neden abdes alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" diye sorduğu ve iddiaya göre “Biz Hazreti Ali’yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş” ifadesini kullandığı belirtilmişti. Öğrenciler ve veliler M.K.'den şikayetçi olmuştu. Konunun basında gündeme gelmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı M.K. hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu.