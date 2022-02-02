Valilik doğruladı: Kadınları fuhuşa zorlayan polislerden biri tutuklandı

Van Valiliği fuhuş operasyonu yapılan masaj salonlarıyla ‘bazı polislerin ortak çalıştıkları’ iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik adı geçen polislerden birinin tutuklandığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren iki masaj salonuna yönelik 16 Ocak’ta fuhuş operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, bazı basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında, operasyonla ilgili 'İstihbarat Şube’de çalışan bazı polislerin de bu masaj salonlarıyla ortak gibi çalıştıkları, bu polislerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığı' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: