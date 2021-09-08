Valilik açıkladı: Sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi

Antalya Valiliği açıklama yaparak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan yeni karar duyurdu. Buna göre tüm sağlık çalışanlarının yılık izinleri iptal edildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelden; halen yıllık izinde olanların yıllık izinlerinin (şuan izni dahil) iptaline, yeni yıllık izin taleplerinin ise ikinci bir talimata kadar durdurulmasına, iptal edilmesine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 08.09.2021 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir."