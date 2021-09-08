Antalya Valiliği açıklama yaparak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan yeni karar duyurdu. Buna göre tüm sağlık çalışanlarının yılık izinleri iptal edildi.
Valiliğin açıklaması şöyle:
Haber Merkezi
Valilik açıkladı: Sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi
Antalya Valiliği, kentteki sağlık çalışanlarının yıllık izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Antalya Valiliği açıklama yaparak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan yeni karar duyurdu. Buna göre tüm sağlık çalışanlarının yılık izinleri iptal edildi.
Valiliğin açıklaması şöyle: