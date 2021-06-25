Valiliğin villalarına alıcı çıkmadı

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan kaymakamlık konutu ve 3 katlı 6 dairelik personel lojmanına karşılık Çukurbağ Yarımadası’nda iki lüks villa takas edildi. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından geçtiğimiz yıl Ağustos ayında gerçekleştirilen takas işleminde, kamuya ait Kaymakamlık konutu ve personel lojmanına 8 milyon, Çukurbağ Yarımadasında bulunan iki lüks villaya ise 6,8 milyon TL değer biçilerek taşınmazlar takas edildi. Villalardan birinin “devlet büyüklerinin ağırlanması için Antalya Valiliği’ne, diğerinin ise Kaş Kaymakamlığına tahsis edilmesi planlanırken İçişleri Bakanlığı’nın da onayı alınarak yapıldığı belirtilen tahsis işlemi Kaş’ta ve ülke kamuoyunda tepki çekince Valilik villaların satışa çıkarılacağını açıklamamıştı.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)’un önce gün (24 Haziran 2021) gerçekleştirdiği 19 adet taşınmazın satış ihalesinde, Kumluca Toptaş Mahallesi’ndeki araziler, Döşemealtı ilçesindeki arsalar Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesindeki meskenlerin yanı sıra Kaş Çukurbağ Yarımadasında yer alan iki villa da yer aldı.

3,4 milyon bedel belirlendi

Antalya YİKOB’un taşınmazlarla ilgili satış ihalesi ilanında, Kaş’taki villalardan A/Blokta yer alana 3 milyon 768 bin TL, B Blokta yer alan villa için de 3 milyon 758 bin TL muhammen bedel belirlendi. Yüzde 18 KDV oranı eklendiğinde A Blok villa 4 milyon 446 bin 240, B Blok ise 4 milyon 434 bin 440 TL satış bedeline ulaştı. Ağustos 2020’de gerçekleştirilen takas işleminde iki villa için toplam 6,8 milyon TL bedel biçilmişti.

Valiliğin takas ettiği villalara alıcı çıkmadı

Önceki gün Antalya YİKOB’da gerçekleştirilen ihalede diğer taşınmazların satıldığı ancak Kaş’taki villalara alıcı çıkmadığı öğrenildi. Kamu personelinin konut sorunu yaşadığı Kaş’ta tartışmalara neden olan Kaymakamlık konutu ve personel lojmanlarının villalarla takas edilmesi girişimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ne soru önergelerine de konu olmuştu.

Yeniden ihale yapılacak mı sorusu gündemde

Antalya Valiliği’nin önceki gün yapılan ihalede teklif veren çıkmayan iki lüks villayı yeniden satışa koyup koymayacağı konusunda bir açıklama yapılmazken, villaların fiyatlarının yüksek bulunduğu öne sürüldü.