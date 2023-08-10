Valiliğin villa sevdası kaymakamı kiracı konumuna düşürdü

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kaş ilçesinde bulunan Kaymakam evi ve 3 katlı personel lojmanını 3 yıl önce Çukurbağ Yarımadası’ndaki iki lüks villa ile takas etti. İlçe merkezindeki tarihi kent dokusunun ortasında yer alan 1314 metrekare araziye sahip kamu taşınmazları yıkılarak yerine özel girişimci tarafından konaklama amaçlı 4 katlı bina inşa edildi. Bu süre içinde takas yoluyla elde edilen villaları üç kez satışa çıkaran Valilik, Mayıs 2022’de 7 milyon 140 bin lira muhammen bedel üzerinden dördüncü kez ihaleye çıkardığı villaları sattı.

Vali yardımcısı yap-sat işine soyunda, personel mağdur oldu

Villa takasının ardından konut sıkıntısının yaşandığı Kaş’ta lojmanı kullanan kamu personeli mağduriyet yaşadı. Kamu personelinden bazılarının 45 kilometre uzaklıktaki Demre ilçesinden ev kiraladıkları belirtilirken, ilçe kaymakamı da bu süre içinde barınma ihtiyacını kiralık konutla giderdi. Dönemin YİKOB’dan sorumlu Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli’nin girişimiyle başlayan villa takası sonucu Kaş’ta devlet kiracı konumuna düşürüldü.

Kamu taşınmazları 8, villalar 6,8 milyona takas edildi

Kaş Kaymakam evi ve kamu personelinin kullandığı 3 katlı lojman, eski ve yıprandığı gerekçesi ile Çukurbağ Yarımadası’nda bulunan 1289 metrekarelik araziye sahip iki villa ile takas edilmişti. Kaymakam evi, lojman binası ve arsasına toplam 8 milyon bedel biçilirken, villalar ve arazisine ise 6.8 milyon değer biçildi. Aradaki fark ise villa sahibinden tahsil edildi.

Villalardan biri valiye biri kaymakama

Villalardan birinin dönemin Antalya Valisi, günümüzde ise İç İşleri Bakan Yardımcısı olan Münir Karaloğlu’na (Kaş’a gelen devlet büyüklerinin kullanması amacıyla) tahsis edileceği, diğerinin ise Kaymakam evi olarak kullanılacağı belirtilen takas olayının gündeme gelmesiyle kamuoyundan tepki geldi. Bunun üzerine Kaş Kaymakamı villalarda oturmak yerine kiralanan başka bir konuta yerleşti.

3 yıl sonra ihaleye çıkılıyor

Yaklaşık 3 yıldır kiracı konumunda bulunan Kaş Kaymakamı için yeni bir konut yapmak isteyen Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), bugün bir ihale yapacak. Eski Kaymakamlık konutunun yaklaşık 350 metre doğusundaki makilik ve yamaç arazide inşa edilmesi planlanan 327 metrekarelik yeni kaymakamlık konutu bodrum artı iki kattan oluşacak. Kaş Merkez Mahallesi, 23 ada-203 parselde bulunan taşlık ve kayalık arazide inşa edilmesi planlanan kaymakam evi ile ilgili yapım ihale 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.00’de Antalya YİKOB binasında gerçekleşecek. İhale dosyasında yer alan bilgilere göre Kaş Kaymakamlığı için inşa edilmesi planlanan konutun yapım süresinin yaklaşık 8 ay olacağı belirtiliyor.

İddia: Takas işlemde kamu zararı ortaya çıktı

Antalya YİKOB’un Kaş’taki kaymakamlık konutu takası işleminde önemli ölçüde kamu zararının ortaya çıktığı öne sürülüyor. 8 milyon lira değer biçilerek takas edilen kamu taşınmazlarının aynı dönemde yaklaşık 2 kat daha fazla değere sahip olduğu öne sürülmüştü. İhale aşamasında kaymakamlık konutu ve lojman için teklif veren ancak bir süre sonra Noter aracılığı ile bu teklifi geri çeken yatırımcı, aynı taşınmazları takas yoluyla elde eden villaların sahibinden 8 milyon liraya satın aldı. Villaların sahibinin ise Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerden birinin yöneticisi olması dikkat çekmişti.