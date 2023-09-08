Validen Asel bebek hakkında skandal sözler: 'Demek ki Cenabıhak bebeğimizi çok seviyordu'

Aksaray'daki selde altı gün önce kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine bugün ulaşıldı.

Asel bebeğin cansız bedeninin bulunmasının ardından olay yerinde açıklamada bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, skandal sözlere imza attı.

"Gönül isterdi ki Asel bebeğimizi canlı bir şekilde ailesine, annesine, annesinin kucağına teslim edelim ama maalesef arama neticesinde cansız bedenine ulaştık" diyen Kumbuzoğlu, "Demek ki Cenabıhak Asel bebeğimizi çok seviyordu, yanına almak istedi. O artık cennet bahçesinde" dedi.

Kumbuzoğlu'nun yaptığı açıklamada öne çıkanlar şöyle:

"7/24 gece gündüz çalıştık. Asel bebeğimizle, yüreğimiz aktı. Ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok üzgünüz ama bebeğimizi bulduğumuzdan dolayı ona da mutluyuz. En azından cansız bedenine ulaşmak aileyi de memnun etti, bizleri de memnun etti.

Bebeğimizin cansız bedenine bu sabah 09.45 civarında ulaştık. Gönül isterdi ki Asel bebeğimizi canlı bir şekilde ailesine, annesine, annesinin kucağına teslim edelim ama maalesef arama neticesinde cansız bedenine ulaştık. Ailesine teslim edeceğiz. Demek ki Cenabıhak Asel bebeğimizi çok seviyordu, yanına almak istedi. O artık cennet bahçesinde. Rabb'im tüm ailesine sabırlar versin."