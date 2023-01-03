Validebağ’da hukuki kazanım: İmar projesi iptal edildi

Halkın millet bahçesi olmaması için uzun zamandır direndiği İstanbul’un Üsküdar ilçesinin Altunizade semtinde bulunan Validebağ Korusu'nda hukuki kazanım elde edildi.

Korunun millet bahçesi olmasını öngören ‘Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları’, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin oybirliğiyle aldığı kararla iptal edildi.

Kararda, proje neticesinde Validebağ Korusu'nun doğal kurgusunu kaybedeceği, parçalanmış ekosistemlere sahip olacağı ve açık bir biçimde korunması gereken alanın tahribatına neden olacağının anlaşıldığı, dava konusu planlarda şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve tekniklerine, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı ifade edildi.