İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hava şartları nedeniyle Bolu yönüne gidecek vatandaşlara izin verilmediğini açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Vali Yerlikaya: Yola çıkmak isteyen sürücülerimize izin veremiyoruz
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olumsuz hava şartları nedeniyle Bolu yönüne gidecek vatandaşlara izin verilmediğini açıkladı.
Haber Merkezi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hava şartları nedeniyle Bolu yönüne gidecek vatandaşlara izin verilmediğini açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: