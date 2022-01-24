Vali Yerlikaya: Yola çıkmak isteyen sürücülerimize izin veremiyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olumsuz hava şartları nedeniyle Bolu yönüne gidecek vatandaşlara izin verilmediğini açıkladı.

Haber Merkezi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hava şartları nedeniyle Bolu yönüne gidecek vatandaşlara izin verilmediğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın Hemşehrilerim, Bu sabah 08.20 itibarıyla, Bolu yönüne doğru trafik akışı henüz başlamadığından, yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz.Dağıtım kamyonuKar tanesi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sabır ve anlayışınıza teşekkür ederim"