Vali Yerlikaya İstanbul’un hava durumunu açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Açıklamasında, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün pazar günü İstanbul’daki hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaşan Yerlikaya, şunları ifade etti:
“Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası’nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 İl geneli parçalı ve az bulutlu geçecek”
Kıymetli Hemşehrilerim— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 13, 2022
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre
⏰ 12.00–15.00
Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı❄️
⏰15.00–18.00
Anadolu Yakası’nın doğu kesimleri hafif #kar yağışlı❄️
⏰18.00–21.00☁️
İl geneli parçalı ve az bulutlu geçecek.#pazar#İstanbul pic.twitter.com/rspeekYlaZ