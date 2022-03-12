İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde İstanbul'daki kar yağışına dair açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün diğer günlerin tamamı kadar kar yağışı yaşanacak" dedi.
İmamoğlu'nun konuya dair açıklaması şöyle:
Haber Merkezi
soL - İstanbul
İmamoğlu: En yoğun kar yağışını yaşacağız
AKOM'da açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, 'En yoğun kar yağışını yaşayacağız. Güneş kimseyi aldatmasın' dedi.
Haber Merkezi
İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde İstanbul'daki kar yağışına dair açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün diğer günlerin tamamı kadar kar yağışı yaşanacak" dedi.
İmamoğlu'nun konuya dair açıklaması şöyle: