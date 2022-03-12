İmamoğlu: En yoğun kar yağışını yaşacağız

AKOM'da açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, 'En yoğun kar yağışını yaşayacağız. Güneş kimseyi aldatmasın' dedi.

Haber Merkezi

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde İstanbul'daki kar yağışına dair açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün diğer günlerin tamamı kadar kar yağışı yaşanacak" dedi.

İmamoğlu'nun konuya dair açıklaması şöyle:

"Bugün 12 Mart Cumartesi günü. Bu gece, daha doğrusu sabaha karşı son 30 yılın en soğuk derecesi ölçüldü. Mart ayının en soğuk gecesini yaşamış olduk. Bu soğuk havanın özellikle kuzey kesimlerinde daha düşük derecelerde olduğu iletildi. Hatta eksi 7-8'e kadar varabildiğini ve hissedilen derecelerin de eksi 15'lere kadar düştüğü tarafımıza bildirildi. Bu Sibirya soğudu diye tariflenen havanın şehrimize ne kadar yüksek bir etki gösterdiğinin de ölçümü diyebiliriz. İstanbul'un bu süreçte en doğru şekliyle hazırlık yapmasını, maksimum seviyede 16 milyon hemşerimizin buna destek vermesini yaşıyoruz. En yoğun kar yağışını yaşayacağız. Güneş kimseyi aldatmasın. Dışarıya çıkılmamasını, mecbur olmadıkça asla araba kullanılmamasını rica ederiz.”

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