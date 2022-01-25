Vali Yerlikaya: İstanbul yönüne seyahat eden araçların giriş kısıtlaması kaldırıldı

İstanbul Valisi, Trakya ve Anadolu’dan İstanbul’a seyahat eden araçların giriş kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul yönüne seyahat eden araçların giriş kısıtlamasının kaldırıldığını söyledi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.

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