Vali Yerlikaya: 2022'de İstanbul’dan 47 bin 164 yabancı ülkelerine geri gönderildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Ocak- 25 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul’da 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldığını, 47 bin 164 kişinin de ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün sosyal medya hesabından ildeki kaçak göçmenlerle ilgili verileri aktardı. Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

“1 Ocak- 25 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul’umuzda düzensiz göçle mücadele kapsamında 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldı, 47 bin 164’ü ülkelerine geri gönderildi, 110 bin 91’i sınır dışı işlemleri kapsamında diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildi.”