Soylu: Göç hiçbir ülkeyi batırmamıştır, bilakis zenginleştirmiştir

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde Ankara'da bir otelde, "Her Göç Bir Hikayedir" temasıyla "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" ile Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi (SUYE) Tanıtımı programı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programda yaptığı konuşmada "Göç hiçbir ülkeyi batırmamıştır, bilakis zenginleştirmiştir" dedi.

Türkiye'de "192 milletten kişinin bulunduğunu, bugünkü programa 71 milletten kişinin katıldığını" söyleyen Soylu "Türkiye'nin hangi sorumluluk ve yükümlülükle karşı karşıya kaldığını bildiğini" belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

"Kim ne söylerse söylesin, kim ne ortaya koyarsa koysun, kim hangi oyunu kurmaya çalışırsa çalışsın biz bu topraklara, bu toprakları beğenip de gelen, bu topraklara çalışmak için gelen, bu topraklara öğretmenlik için gelen, bu topraklarda hürriyeti ve istiklali solumak, kardeşliği anlamak için gelen herkesi kucakladık, yüzyıllar boyunca kucakladık, yüzyıllar boyunca da kucaklamaya devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. 1 sayısının da 1000 sayısının da milyon sayısının da 10 milyon sayısının da önemi yok. İnsanlığı kim sayıyla ölçerse insanlıktan çıkmış demektir. Bizim iddiamız ve inancımız tam da budur."

Programda sahne alan Kırım Aile Müzik Grubu'nun güzel ezgilerle "gönülleri titrettiğini" dile getiren Soylu "Bize bizi, özümüzü, dünümüzü, bugünümüzü ve yarınımızı anlattılar. Göç hiçbir ülkeyi batırmamıştır, bilakis zenginleştirmiştir. Her göçün hikayesi kendi kültürüyle gelmiştir, biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Özer: 1 milyon 134 bin 971 Suriyeliye kurs verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Geçici Eğitim Merkezlerinin 2014'te kapatılmasının ardından yabancılara tüm kademelerde eğitim alma hakkı verildiğini, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün rehberliğinde geçici koruma altındaki tüm yabancıların toplumsal entegrasyonuna her türlü desteği verdiklerini savundu.

Özer, SUYE kapsamında geçici koruma altındaki 1 milyon 134 bin 971 Suriyeliye kurs verdiklerini bildirerek, şöyle devam etti:

"Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz, Göç İdaresi Başkanlığıyla Türkiye'de geçici koruma altında yaşayan tüm yabancılara 2023'te Sosyal Yaşam ve Uyum Eğitimi kapsamında eğitim verecektir. Bunu 2024, 2025 yıllarına ertelemeyecektir. Aynı zamanda yetişkinlerin mesleki eğitimle toplumsal entegrasyonunu güçlendirmek için de elinden gelen çabayı sarf edecektir. Bu eğitimlerin başında Türkçe eğitimi gelmektedir çünkü entegrasyonun anahtarı, bu ülkenin dilini öğrenmekten geçmektedir."

BM Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Misyon Şefi Gerard Karl Waite de Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu belirterek, hükümeti, "gösterdiği açıklık, cesaret ve katkıları" dolayısıyla tebrik etti.

SUYE'de hedef 2 milyon yabancıya ulaşmak

Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Türkiye'nin her zaman göçe "insan odaklı" baktığını, özellikle son 10 yılda dünya genelinde yaşanan insani hareketlilik karşısında dünyaya örnek göç yönetim modeli inşa ettiğini ileri sürdü.

Ünlü, SUYE kapsamında 1 milyon 435 bin 615 kişiye eğitim verildiğini ve 2 milyon hedefine ulaşmak için çalıştıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından Soylu ve Özer, SUYE'de eğitim alan birinci ve 1 milyonuncu kişi ile farklı uyruklardan 8 kişiye sertifikalarını verdi.

Kırım Ailesi Müzik Grubu'nun mini konser verdiği ve "Büyüksün Türkiye" adlı kısa filmin izletildiği programa, İçişleri ve Milli Eğitim bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve 71 milletten çok sayıda kişi katıldı. (AA)