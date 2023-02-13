Vali: Nurdağı'nı komple yıkıyoruz, yeniden inşa olacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en derinden etkilediği noktalardan biri Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. Çok sayıda yapının yıkıldığı ilçede son 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

'150 ceset çıkan binamız var'

40 bin nüfuslu ilçedeki tüm yapıların yıkılıp yeniden yapılacağını aktaran Vali Bilgin, "Yaşadığımız afet çok büyük afet. Nurdağı ilçesinin kararını aldık Bakanımızla, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını, yüzde yüzünü. Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak" diye konuştu.