Vali kamu çalışanlarından 15 Temmuz etkinliğine 'ailece katılım' istedi

Kocaeli Valiliği kamu çalışanlarına gönderdiği yazıda 15 Temmuz etkinliklerine aileleriyle birlikte katılmalarını istedi.

Vali Seddar Yavuz imzasıyla gönderilen yazıda, "15 Temmuz 2022 Cuma günü saat 20.00’de Milli İrade Meydanında düzenlenecek etkinliklere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personellerinin aileleri ile birlikte katılımını önemle arz ve rica ederim" denildi.

BirGün'de yer alan habere göre Eğitim-Sen Gebze Şube Başkanı Eylem Bahadır konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bağımsızlığımızı, ulusal egemenliği, demokrasiyi ve Cumhuriyet değerlerini simgeleyen ve emperyalizme karşı memleketin Kuvayi Milliye ruhunu diri tutan 29 Ekim, 30 Ağustos, 19 Mayıs, 23 Nisan'larda kamu yönetici, personeli ve ailelerine çağrıda bulunmayan Kocaeli Valisi'nin sadece 15 Temmuz kutlamaları için çağrıda bulunması politik bir tercihtir. Vali Bey hangi gerekçe ile bu ayrımı yapmaktadır?"

Vali Yavuz'un geçen günlerde sarf ettiği "Devletin ideolojisi İslam'dır" sözüne vurgu yapan Bahadır "Bir kamu görevlisi olma sorumluluğunun dışında yine bir siyasi tutum aldığını görüyoruz. Vali Bey, Kocaeli'nin bütün toplamsal kesimlerin valisi olduğunu unutmamalıdır. TC valileri Anayasa ve yasalar çerçevesinde hareket etmek zorundadır" diye konuştu.