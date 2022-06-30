Kocaeli Valisi laikliği hedef aldı: 'Devletin ideolojisi İslam’dır'

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ramazan ayı sürecinde ihtiyaç sahibi yurttaşlara yardımlarda bulunan iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda laikliği hedef aldı.

Laikliğin yanlış anlaşıldığını iddia eden Vali Yavuz, "Devletin bugünkü tanımı laiklik olsa da ki biz laikliği yanlış anlıyoruz hala. Bu ülkede ket, çelik fanus devletin ideolojisi İslam’dır. Lozan’a bakarsanız Lozan da aynıdır. Bu ülkede sadece ve sadece azınlıklar gayrimüslimlerdir. Bir daha söylüyorum. Atatürk’ü de anlamayanlar var ülkede, devleti de anlamayanlar var. Bu ülkede azınlıklar sadece ve sadece gayrimüslimlerdir. Müslüman hiçbir unsur bu ülkede dün de bugün de azınlık değildir. İster Boşnak asıllı, ister Kürt asıllı. Bunların hepsi asli ve kurucu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşlarıdır ve eşit haklara sahiptir. Eğer öyle olsaydı; Bu ülkede sanıldığı gibi, bölücülerin yaptığı gibi, hiçbir Kürt bu ülkede ne bakan olabilirdi ne de Cumhurbaşkanı olabilirdi ne Hoca olabilirdi" dedi.

Vali Yavuz için suç duyurusu

Vali Seddar Yavuz'un açıklaması üzerine Atatürkçü Düşünce Derneği'den (ADD) suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

ADD Şube Başkanı Taylan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un 24 Haziran Cuma günü Valilik binasında haddini aşan ve anayasamızın değişmez maddelerine aykırı skandal cümleleri sebebi ile; Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu olarak 29 Haziran Çarşamba günü saat 13.30'da Kocaeli Adliyesi önünde olacağız. Basın açıklaması yapacağız. Kentin ve ülkenin asıl sorunu bu tip dinci yapılanmalardır. Yapay gündemler ile siyaset yapmıyoruz. Cumhuriyet devrimlerini koruyoruz. Tavrımız net!"