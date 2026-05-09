Vakıflar Haftası Programı’nda cemaatler Saray’da ağırlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 6 Mayıs’ta Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası Programı’na cemaatler ve temsilcileri de katıldı. Programda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, vakıf sistemini “milleti millet yapan bir değer olarak” nitelendirmişti.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, programa katılan cemaat vakıflarının arasında Menzil cemaatinin Semerkand Vakfı da yer aldı.

Vakfın Genel Başkanı Yakup Yakuboğlu burada Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile fotoğraf çektirip paylaştı.

Soldaki Genel Müdür Sinan Aksu, sağdaki Semerkand Vakfı Genel Başkanı Yakup Yakuboğlu. Fotoğraf: Cumhuriyet

Söz konusu vakıf üzerinden Menzil cemaatinin kurumsallaştığı, bu yapı içinde kurulan şirketlerle halihazırda yurt içinde 309 milyon 450 bin TL’lik bir servetin yönetildiği gündeme gelmişti.

Hizbullah Vakıfları programda yer aldı

Semerkand’ın yanı sıra, Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen vakıflar da programdaydı. MEB yapılanması olan Peygamber Sevdalıları Vakfı/Platformu (PSP) Başkanı Mehmet Beşir Şimşek, İdeal Eğitim Vakfı Başkanı Muhammed Şakir ve Yetimler Vakfı Başkanı Fikri Karavil de davetli olarak programa katıldı.