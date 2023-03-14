Vakıfbank'ın arazisini de satın aldılar: Rönesans'a İzmir'de arazi kıyağı

Kamunun değerli arazilerinden biri daha iktidara yakınlığıyla bilinen bir şirkete satıldı.

Kamuya ait olan VakıfBank’ın iştiraki Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Ş., (Vakıf GYO) İzmir’in en değerli bölgelerinden biri olan Konak’taki 17 bin metrekarelik arazisini sattığını açıkladı. Vakıf GYO’nun Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 9 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Gelir Paylaşımı” yöntemiyle düzenlenen ihaleyi, Rec Uluslararası İnşaat şirketinin kazandığı ve şirket ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. Rönesans Holding’e bağlı Rec Uluslararası İnşaat şirketinin araziye yapacağı proje ile 4 milyar 400 milyon TL gelir elde edeceği ve bu gelirin 1 milyar 554 milyon TL’sinin Vakıf GYO’ya ödeyeceği bildirildi.

Beş şehir hastanesini Rönesans Holding işletiyor

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, araziyi alan Rönesans Holding, Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanı sıra Marmaris Okluk Koyu'ndaki yazlık sarayı da inşa etmesiyle biliniyor. Şirket aynı zamanda da milyarlarca lira kira ödenen tartışmalı şehir hastanelerinin ihaleleri ile birçok kamu kurumunun inşaat ihalelerini almasıyla gündeme geldi. 11 şehir hastanesinden, Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul Başakşehir’de bulunan toplam beş şehir hastanesini Rönesans Holding işletiyor.

Elazığ'daki konut projeleri, Cerrahpaşa'yı yenileme ihaleleri de onlarda

2020’de meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminin ardından yapılan konut projeleri de Rönesans Holding’e verilmişti. Holding bu ihaleyi 258 milyon TL’lik teklifle almıştı. Holding son olarak, milyonlarca liralık İstanbul Atatürk Havalimanı pistleri üzerine inşa edilen pandemi hastanesiyle gündem olmuştu.

Ayrıca Rönesans Holding İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin depreme dayanıksız ve çürük olduğu için boşaltılan binalarının yenileme ihalesini aldı. TOKİ, 6 Mart tarihinde “Cerrahpaşa Hastane Yapıları Kompleksi Kaba İnşaatı” adı altında bir ihale düzenledi. İhale kapsamında Rönesans Holding’e bağlı Rec Uluslararası İnşaat Şirketi ile TOKİ arasında 2 milyar 60 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı öğrenildi.