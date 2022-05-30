Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gelecek sezon Japonya'da mücadele edeceğini duyuran Tuğba Şenoğlu, paylaştığı video ve mesajla altyapısından yetiştiği VakıfBank'a veda etti.
Tuğba Şenoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Serdar Şahinkaya
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
VakıfBank'a veda eden Tuğba Şenoğlu’nun yeni adresi belli oldu
2021-2022 sezonunda mücadele ettiği 5 kulvarda da şampiyonluğa ulaşarak sezonu 5 kupayla noktalayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli voleybolcusu Tuğba Şenoğlu, takımdan ayrıldığını duyurdu.
Haber Merkezi
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gelecek sezon Japonya'da mücadele edeceğini duyuran Tuğba Şenoğlu, paylaştığı video ve mesajla altyapısından yetiştiği VakıfBank'a veda etti.
Tuğba Şenoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: