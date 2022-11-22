Vakıf üniversitesine verilen binanın İBB'ye tahsis edilmesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) kasım ayı meclis toplantısında, Hukuk Komisyonu ile Altyapı Mesken ve Emlak Komisyonu Müşterek Raporu gündeme getirildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; meclise sunulan teklifte, İBB Meclisi ile İBB Encümen kararı ile 2010 yılında, eski Fatih Belediye Başkanlığı binası ile yanında bulunan mahzenin üniversite hizmetlerinde kullanılmak şartı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kurduğu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edildiği belirtildi. Binaların üniversite tarafından rektörlük binası olarak kullandığı belirtildi.

İBB yönetimi ise Sayıştay’ın önceki yıllarda hazırladığı raporda yer alan "Vakıf üniversitelerine belediyeye ait bir taşınmazın bedelli veya belsiz şekilde tahsisi mümkün değildir" ifadelerine dikkat çekerek tahsisi iptal etmek ve tarihi binaları geri almak istedi.

Sayıştay kararına ve CHP’li meclis üyelerinin itirazına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla, teklif Emlak Müdürlüğü’ne iade edildi. Böylece AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri tahsisin iptal edilmesine ve tarihi binaların yeniden İBB’ye geçmesine engel oldu.