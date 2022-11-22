ABB Başkanı Yavaş'tan Ankapark açıklaması: Neden açmayayım?

Ankapark’ı faaliyete geçireceklerini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark’ın açılması için 300 milyon TL’ye ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Kasım ayı meclis toplantısında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin Ankapark’taki oyuncaklar üzerinde inceleme yaptığını belirten Yavaş, "Şu anda sadece yeni kablolar, kameralar ve havuzun doldurulması, pompalarda yapılacak değişiklikle buranın faaliyete geçmesi tam 300 milyon lira… Sadece küçük oyuncak bölümü çalışır durumda" dedi.

AKP'li Meclis üyesi Sinan Burhan'ın "Ankapark'ı açacak mısınız?" sorusu üzerine "Evet açacağım" yanıtını veren Yavaş, "Neden açmayayım, benim de param var orada. Halka açacağım, paralı pullu da değil. Oyuncakların olduğu yeri sezonluk kiraya verebiliriz. Maliyeti hesap ettiğiniz zaman ancak özel birisi belli alanları kullanıp para kazanabilirse kazanır" dedi.

Yavaş hiç açılmayan ancak milyonlarca TL harcanarak yapılan Ankapark'taki teleferiğe ilişkin ihale tutarının 97,7 milyon TL olduğunu, teleferik sisteminin yarısı bile tamamlanmadan ücretinin yüzde 76'sının ödendiğini ve belediyenin 776 milyon TL zararda olduğunu belirtti. Yavaş konunun savcılığa taşındığını da kaydetti.