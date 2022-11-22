Yavaş: 'Çalmadan çok çalıştı' diyecekler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin, Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO) ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) 2023 yılı bütçeleri görüşüldüğü toplantıda konuştu.

Göreve geldiklerinde şeffaf, sosyal, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim vadettiklerini hatırlatan Yavaş, "Sizlere ve bizi izleyen Ankara halkına söz veriyorum. Dönemimiz bittiğinde bizim için ‘Çalışmadı’ diyemeyecekler. ‘Temiz su, teknoloji merkezi, ulaşım projeleri yapmak varken çöp projelere para harcadı’ diyemeyecekler. ‘Halkın kazandığı helal parayı harama ortak etti’ diyemeyecekler. ‘Bu kentin çocuklarının rızkını geçmişteki gibi terör örgütlerinin finansmanında kullandılar’ diyemeyecekler. ‘Halka pahalı su ve bilet satıp halkın taleplerine kulak tıkadı’ diyemeyecekler. 'Çalıyor ama çalışıyor' diyemeyecekler, 'çalmadan çok çalıştı' diyecekler" ifadelerini kullandı.