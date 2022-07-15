Vakıf üniversitesi öğretim elemanları kamuya yapılan Temmuz zamlarının maaşlarına yansımasını bekliyor

Vakıf üniversiteleri patronlarının haksız, hukuksuz uygulamalarıyla özellikle pandemi ve ekonomik ve krizle birlikle üniversitelerde giderek kötüleşen çalışma koşulları artık daha sık gündeme geliyor. Öte yandan Temmuz ayı itibariyle çalışanların maaş endişeleri de artmaya başladı.

TÜİK’in enflasyon oranını açıklaması ardından, kamu çalışanları için alınan toplam yüzde 41,85’lik zam kararının, YÖK’ün "Yüksek Öğretim Kanunu"na 2020 yılında eklediği madde gereği vakıf üniversitesi çalışanlarının kamu çalışanları ile aynı ücreti alacak şekilde eşitlenerek uygulanması gerekiyor. Ancak bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren birçok vakıf üniversitesi bu eşitleme kararını geciktirdi veya uygulamadı.

Üstelik, vakıf üniversitesi patronları, YÖK’ün bu kararından memnun olmadıklarını, "kararın kaldırılması ve kâr amacı güden üniversitelerin kurulması için gerekenin yapılması talepleriyle" dile getirmişlerdi.

'Açık bilgi paylaşan üniversite neredeyse yok'

Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanları, Ağustos ayında alacakları ücretlerde kamu ile eşitlenmiş ücretler bekliyor. Ancak Birlik Sendikası’nın vakıf üniversitesi çalışanları örgütlenmesinin verdiği bilgiye göre bu konuda açık bilgi paylaşan bir üniversite neredeyse yok.

Çalışanlar, Temmuz’dan önceki zamların bile maaşlarına henüz yansıtılmadığını ve hatta bir önceki aylara ait alacaklarını düşündüklerinde, maaş endişelerinin gittikçe yükseldiğini söylüyor.

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