Vakıf kavgasında son perde: Bahçeli'nin Türkeş vakfı da kuruldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün kurulduğunu duyurduğu ‘Alparslan Türkeş Vakfı’na ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bahçeli, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, vakfın “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı” adıyla kurulduğunu duyurmuş ve “Hatıralarımızı, hüviyetimizi, haysiyetli mazimizi çarpıtan menfaatperestlere tepkisiz kalınmayacaktır. Bizden söylemesi, yanlışa düşenler sonuçlarına katlanacaktır. Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun Merhum Türkeş Bey’in istismarına müsaade edilmeyecektir. Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Bu tarihi gerçek değişmeyecek, değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir.” ifadeleriyle tehdit savurmuştu.

Resmi Gazete’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda kısaltması ‘TATSAV’ olan vakfın vakfedenleri olarak Devlet Bahçeli, Edip Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Tamer Osmanağaoğlu, İzzet Ulvi Yönter, Ahmet Yiğit Yıldırım, Cemal Çetin, Fikret Hayali, Çağrı Can Pak isimleri yer aldı.

İlana göre vakıf, 100 bin TL mal varlığı ile kuruldu.

Ne olmuştu?

Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından Türkeş'in 104. doğum günü sebebiyle düzenlenen anma etkinliğine Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen bir grup baskın düzenlemiş, salonda bulunanları darp etmişti.

Vakıf, MHP İl Başkanı ve olaya müdahale etmeyen polisi suçlarken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olayların arkasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'ı bulunduğunu öne sürmüştü.

Bahçeli, Yavaş'a "Ülkücülerin nefesi ensenizde" tehdidinde bulunmuştu.

Öte yandan MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ da, kalabalık bir grupla Alparslan Türkeş Vakfı’na giderek, “Vakfımızı Başbuğ'muzun kemiklerini sızlatacak, onu kullanarak CHP'ye Mansur'a peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını size soracağız. Sizi buraya uyarmaya geldim” tehdidini savurmuştu.