Vakıf değil arpalık: Personel sayısı 39, yönetici sayısı 15

Getiri potansiyeli yüksek gayrimenkuller ile gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapmakla görevli Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’de yaklaşık üç personele karşılık bir yönetim kurulu üyesinin bulunduğu ortaya çıktı.

Sayıştay Denetim Raporu’na göre, 39 ulaşan personeline karşılık 15 yönetim kurulu (YK) üyesi görev yapıyor. Raporda “15 yönetim kurulu üye sayısının, şirket gereklerinden kaynaklanmadığı, işletmecilik ilkeleri ve rasyonellikten uzak olduğu ayrıca 39 personele göre bu sayının oldukça yüksek olduğu değerlendirilmekte” denildi. Yönetim kurulu üye sayısının 2021’de 10’dan 15’e yükseltildiği ve bu sayının yeniden belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre raporda şu noktalara dikkat çekildi:

Toplam maliyeti 938 bin tl: 2020’de YK üyelerinin şirkete toplam maliyeti 938 bin TL. Bu toplam personel harcamalarının yüzde 9,7’sini oluşturmuş. Üye sayısının 15’e yükseltilmesiyle bu rakam artacaktır.

Benzerlerinin iki katı: Aynı sektörde faaliyet gösteren YK üye sayısı şöyle sıralanıyor: Emlak Konut GYO/ 7, Ziraat GYO/5-7 Halk GYO/6. Bu durum dikkate alınarak YK üye sayısı şirket gereklerine uygun olarak belirlenmeli. Üye maaşı 6 bin 325 TL, 10 üye çift maaş almakta.

Milyonlarca lira fark: Vakıf GYO ile genel müdürlük binasını inşa edecek şirket arasındaki sözleşmede açık olarak fiyat farkı verilemez. Buna rağmen güncel ekonomik koşullar gerekçe gösterilerek ek protokol ile fiyat farkı verilmesi kararlaştırılmış. Ödenen fiyat farkı 159 milyon 422 bin TL’ye ulaşmış.

Kira bedelini alamadı: Vakıf GYO, 2018’de 24 milyon TL + KDV karşılığında Transform Fikirtepe’den ( Şirket sahibi AKP’nin kurucularından Macit Haldız) ın sahibi olduğu 30 adet taşınmaz aldı. 2019’da tamamlanması gereken proje, 2020’de yüzde 72’si tamamlanmışken durdu. Sözleşme gereği şirketin teslimin yapılmadığı her ay için ödemesi gereken kira bedelini ödemedi. Şirket, gösterdiği "mücbir sebep" gerekçesi kabul edilemeyince bu kez de sözleşmedeki teslim tarihinin sehven 2019 olarak yazıldığını belirtti ve yine ödeme yapmadı. Sayıştay, Vakıf GYO’nun, 720 bin TL’lik kira bedeli için dava açması gerektiğini vurguladı.

Vakıf değil hayrat

Vakıf GYO Yönetim Kurulu üyeleri ve bağlı kuruluşları şöyle sıralandı:

Türkiye Vakıflar Bankası kontenjanı:

Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Hıdır

Onur İncehasan (Eski AKP Kartal İlçe Başkanı, 2019 AKP Kartal Belediye Başkan Aday Adayı)

Şükrü Mete Tepegöz

Ahmet Yılmaz

Arzu Şahin

Tevfik Erpek

Korhan Turgut

Sedat Tartan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontenjanı:

Bedri Sinan Gül(TOKİ İstanbul Kentsel Yenileme Daire Başkanı), Murat Oskay(TOKİ 3 Nolu Uygulama Daire Başkanı)

Bağımsız Üyeler:

Hakan Taşçı (22. Dönem AKP Manisa Milletvekili)

İdris Yakup Aşkın (Eski Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı)

Rıfat Demirbaş (Serbest Meslek)

Ömer Demir(Serbest Meslek)

Murat Nuhoğlu(Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Danışman)