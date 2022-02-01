Vaka sayısı 100 bini geçti

Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'nin 1 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  