Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'nin 1 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
Yavuz Karamahmutoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Vaka sayısı 100 bini geçti
Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'nin 1 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: