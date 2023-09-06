Vaiz kadın voleybolcuları hedef gösterdi, cemaat camiyi terk etti

Zonguldak Merkez'de hizmet veren Ulu Cami'de öğle vakti vaaz veren Ali Koblay, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kıyafetini hedef gösterince cemaatin tepkisi ile karşılaştı.

Yerel haber sitesi Pusulagazetesi’nin haberine göre; din görevlisi Ali Koblay, vaaz verirken kadın voleybolcuların kıyafetlerinin açık ve uygun olmadığını ifade ederek "Zafere giden her yol mübah değildir" sözlerini sarf etti.

Bu sözlerin ardından Recai Cihan adlı yurttaş "Ne demek istiyorsun? Ne yapmışlar, bu nasıl bir eleştiri? Ben senin arkanda namaz kılmam" diyerek camiyi terk etti.

Camiyi terk eden Recai Cihan'ın ardından din görevlisinin sözlerine tepki gösteren kişiler de camiyi terk etti. Ardından caminin yarısının boşaldığı ifade edildi.

Kadın voleybolculara yönelik bu sözlerden rahatsız olan Recai Cihan din görevlisini İl Müftülüğü'ne şikâyet edeceğini ifade etti.

Vaizin sözleriyle ilgili açıklama yapan Zonguldak Müftüsü Aşır Durgun, "Yani kim söylerse söylesin, isim vererek, hedef göstererek, bu tarz da bizim sohbetler yapmamız doğru değil. Ama görevlimiz de böyle bir şey yapmadığını, sadece genel ifadeler kullanıldığını söyledi. Biz görevlimize gereken ikazımızı yaptık” dedi.

Vaizin savunması: 'Sünnete uygun olmalı'

Müftü Durgun, vaizin kendisine konuyla ilgili söylediklerini de aktardı. Durgun’un aktarımına göre vaiz kendisini şu sözlerle savundu:

"Müslüman'ın konuşması, giyimi tavrı, ilişkileri Allah'ın kitabına, Peygamber efendimizin sünnetine uygun olması gerekir. Dolayısıyla ben Filenin Sultanları filan demedim. Milli atletlerimiz, işte milli voleybolcularımız şeklinde bir ifade kullanmadım. Ancak şunu kullandım diyor; Allah bir Müslüman hanımefendiye nasıl giyinmesi gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi vesellem de bunun detaylarını ifade etmiştir. Dolayısıyla başarıya gidilecek yolda da Allah'ın yardımını isteyen kişiler bu yolda da kullandığı araçlar, vasıtalar da İslam'a Kur'an'a ve sünnete uygun olmalıdır şeklinde ifade kullandım."