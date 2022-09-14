Vahdettin tartışmasına Cübbeli de katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi" ifadelerini kullanmıştı.

Tunç Soyer'in, Vahdettin ve Osmanlı hakkında söylediği sözler gündeme oturmuş ve tartışma konusu olmuştu.

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

‘Cübbeli Ahmet’, “Osmanlı ecdâdımızı özellikle pâdişâhlarımızı ve hâssaten Sultân Abdülhamîd ve Sultân Vahîdüddîn hazarâtını hâinlikle ithâm eden ğâfilleri Allâh-u Teâlâ hayırla ıslâh eylesin, ıslâhı mukadder olmayanların şerrinden bu milleti halâs eylesin” görüşünü savundu.