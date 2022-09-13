Tunç Soyer eleştirileri yanıtladı: Hain Vahdettin ülkeyi terk etti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Başkan Tunç Soyer, "Bu memlekette o hafızayı tazelemezseniz, bir gün birileri vatan hainlerini kahraman yapmaya kalkar" dedi ve "Biz hafızamızı tazelemek zorundayız. Hain Vahdettin ülkeyi terk etti" diye konuştu.

Ülkenin hafızasının tazelenmesi gerektiğini söyleyen Soyer şöyle devam etti:

Bu memlekette o hafızayı tazelemezseniz, bir gün birileri vatan hainlerini kahraman yapmaya kalkar. Bir gün birleri onlarca meşakkatle kazanılmış zaferleri, bir kurşun bile sıkılmadan kazanılmış zaferler olarak tarif etmeye kalkar. Biz hafızamızı tazelemek zorundayız. Hain Vahdettin ülkeyi terk etti. Bu ilkokul 2’nci sınıf bilgisi. Başka bir tarih yazmaya kalkışılabilir ama gerçekler değişmez. Başka bir çaba içerisine girebilirsiniz. Onu kahraman göstermek isteyebilirsiniz. Ama gerçekler değişmez. ‘Çanakkale geçilmez’ denilen, binlerce şehit verilen Çanakkale geçildi. Nasıl geçildi? Hiç kurşun sıkılmadan geçildi. Ne oldu şehitlerin aziz hatırası? Vahdettin ve Damat Ferit Paşa, Sevr Anlaşmasını imzaladı.

Soyer Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u aldığını anımsatarak şunları söyledi:

Dünyanın o tarihteki en karizmatik, dört dil bilen, vizyon sahibi genç bir lideri. Bizim atamız, iftihar ediyoruz. Atalarımız ile iftihar etmek birilerinin tekelinde değil. Hepimiz bu vatanın insanıyız ve onlar bizim atamız. Piri Reis, Mimar Sinan nasıl atamızsa, Barbaros Hayrettin Paşa nasıl atamız ise Fatih Sultan Mehmet Han bizim atamız. Bizim ecdadımız ile ilgili bir problemimiz yok. Vatan hainleri ile vatan kahramanlarını ayrıştırmak lazım. Eğer ayrıştırmazsanız, aynı kaba koyarsanız, olmaz. Şehitlerin ruhunu incitirsiniz.

Mustafa Kemal Atatürk için 5 idam fermanı çıkarıp öldürülmek istendiğini hatırlatan Soyer, bunu yapanın da Vahdettin olduğunu vurguladı. Soyer, "Kaç tane suikast düzenlemek istemişler. Kim? Damat Ferit Paşa. Ve ne yapmışlar? İngiliz zırhlılarına binip gitmişler. Ben bu adamın nesini savunayım. Milliyetçilik de yurtseverlik de ecdada saygı da kimsenin tekelinde değil bu memlekette. Bizler atalarımızı saygı ile anmaya devam edeceğiz. Hırsızlar ve haramiler ile yolumuzu ayırmak zorundayız. Tarih bize bunu söylüyor. Atalarımız dünyaya büyük bir ders vermiş. Sadece Yunan, İngiliz değil. Bütün dünyanın emperyalist güçlerine. Bütün mazlum milletlere ilham veren ve tam bağımsızlığın, özgürlüğün mümkün olduğunu gösteren bir milli mücadele bu. Emperyalizmin yediği en büyük tokat bizim atalarımız tarafından atıldı. Bizim ecdadımızla problemimiz yok. Osmanlı da bizim, cumhuriyet de bizim. Ama Vahdettin, Damat Ferit Paşa… O vatan hainleri ile yolumuz asla buluşmaz. Çektirdikleri acı ve ıstırap asla unutulmaz” dedi.

Ne olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi" ifadelerini kullanmıştı.