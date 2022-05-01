Üzülmez Kültür Vadisi'ndeki plan değişikliği iptal edildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Zonguldak’taki Üzülmez Kültür Vadisi’nde, tescilli endüstri mirası Tarihi Kok (Antrasit) Fabrikası bacasının da bulunduğu koruma alanında Küçük Sanayi Sitesi (MAKZON) kurmak amacıyla Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliğini yargıya taşımıştı.
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin söz konusu plan değişikliğini iptal ettiğini duyurdu. Candan, kararı şöyle değerlendirdi: