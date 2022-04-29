Halkın sağlığı hiçe sayılıyor: Asbestin en tehlikelisi tespit edildi, yine de önlem alınmadı

Kansere neden olması nedeniyle ülkemizdeki kullanımı 2010 yılında yasaklanan asbest, yasak öncesinde inşa edilmiş olan yapılarda kullanıldığından dolayı hâlâ ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İnşaatında asbest kullanılmış olan yapıların yıkılması gündeminde ise kanunlarca ve yönetmeliklerce uyulması gereken usuller bulunuyor ancak bunlara genellikle uyulmadığı için büyük sağlık sorunları yaşanıyor.

'İşçilerin ve bölgede yaşayanların sağlığı tehlikeye atıldı'

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi sınırlarında bulunan ve yıkımı yapılacak olan bir binada, yıkım izni öncesinde yapılan asbest envanteri sonucu en tehlikeli tür üyesi olan Tremolit Asbest tespit edildi. Binada asbest tespit edilmiş olmasına karşın yapılan asbest testinden birkaç gün sonra usule uygun olmadan sökümün gerçekleştirildiği öğrenildi. Asbeste bağlı hastalıkların tedavisi bulunmadığından dolayı, yıkım işinde çalışan işçilerin, o bölgede yaşayan yurttaşların ve çevrenin sağlığı tehlikeye atıldı.

Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) söz konusu usulsüz söküm çalışmasının ardından Ankara Yenimahalle Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. ASUD, gerçekleştirdiği suç duyurusunda "Yenimahalle Belediyesi yıkımı yapılacak binalar için asbest envanter raporu aldırmış ve ilgili yapıda asbestin en tehlikeli türlerinden birisi olan tremolit asbest bulunmuştur. İlgili mevzuat hükümlerine göre, asbestin sökülüp bertaraf edilmesi gerekmekteyken, karantina bölgesi oluşturulmamış, asbestli malzemeler gelişi güzel sökülüp atılmış ve asbestli döşeme yapıştırıcıları ortamda kalmıştır" ifadelerine yer verdi.

CHP'li Yenimahalle Belediyesi'ne konuya dair resmi ziyaret gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklama, "Dernek Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, gerek Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar gerekse Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu’nu resmi olarak ziyaret etmiştir. Yaşar ve Neslihanoğlu söz konusu ziyaretler neticesinde asbest konusunda destek vereceklerini ifade etmiştir. Buna rağmen belediyeden derneğe bir talep gelmemiştir" denildi.

'Maruz kalan kişilerde kanser görülüyor'

Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, asbest ve inşaatında asbest kullanıldığı tespit edilen yapıların yıkımı hakkında soL'a konuştu.

Asbestin 3 binden fazla kullanım alanı bulunduğunu belirten Ensari, mineralin ısıya, kimyasallara, aşınmaya karşı dirençli olması nedeniyle inşaat, tekstil, gemi yapımı gibi endüstrilerde kullanıldığını aktardı. Ensari, dayanaklılığından kaynaklı olarak "mucize mineral" olarak adlandırılan asbestin, ölümcül özelliğinin ortaya çıkması ile birlikte "katil toz" olarak isimlendirildiğini ifade etti.

Asbestin kullanımının yasaklandığını ancak yasak öncesinde inşa edilmiş olan yapılarda kullanıldığını aktaran Ensari, "Ülkemizde asbest kullanımı 2010 yılında yasaklandı ama asbestin eski yapılarda kullanılması nedeniyle kentsel dönüşüm kaynaklı bina yıkımlarında tozuma ile birlikte ciğerlere saplanan iğnemsi yapısıyla maruz kalan kişileri 5 ila 40 yıl arasında kanser yapmakta" ifadelerini kullandı.

'Belediyeler sınıfta kalmıştır'

Yenimahalle'de yaşanan söz konusu durumun ne ilk ne de son olduğunu belirten Emsali, "Maalesef iktidar ve muhalefet partili belediyeler asbestle mücadelede sınıfta kalmıştır" dedi.

İnşasında asbest kullanılan yapıların yıkımına dair usule değinen Emsali, şöyle konuştu:

"Öncelikle eski yapıların yıkımı öncesi binaların asbest envanter raporunun çıkarılması gerekir. Yapıda asbest tespit edilmesi durumunda öncelikle asbestli malzemenin yönetmeliklere uygun şekilde sökülmesi, ardından asbestli malzemenin lisanslı atık tesislerinde bertaraf edilmesi gerekir. Asbest temizliği yapıldıktan sonra ana yıkıma geçilmelidir.

Örneğimiz olan Yenimahalle'de asbest envanter raporu alınmış ve binada asbest bulunmuştur. Ancak tespit edilen asbest usulüne uygun sökülmemiştir."