Ankara'daki Togo Kuleleri hakkında yıkım kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Togo Kuleleri inşaatının yıkım kararının alındığını duyurdu. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu inşaata ilişkin encümen kararının alındığı toplantı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce belediyeye bu konuda yazılan yazılar, muhtelif yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek halihazırda mühürlü olan kuleler için yıkım kararı alındı. Açıklamada, Belediye Meclisi'nde emsalin 1,5 oranına düşürülme kararının tüm siyasi partilerin oy birliğiyle alınmasına rağmen yıkım kararının alındığı bugünkü encümen toplantısına AKP ve MHP'li üyelerin katılmadığı bildirildi.