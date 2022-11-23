Uzmanlar Düzce depremini yorumladı: Sürpriz bir deprem

5,9 büyüklüğünde yaşanan Düzce depremi için uzmanlar 'sürpriz deprem' değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Şerif Barış "Bu deprem daha önce 2 büyük deprem olan bir bölgede meydana gelmiş, orta büyüklükte ve sürpriz bir depremdir. Bu depremin başka bir depremi tetiklemesi veya etkilemesi mümkün olmayıp, deprem ülkesi olduğumuz gösteren bir depremdir." yorumunda bulundu.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Şahin ise "5.9'luk bir Deprem büyük bir deprem değil. Binaları yıkmaz. Eğer 5.9'da binalarımız yıkılıyorsa asıl sormamız gereken bu. Geçtiğimiz günlerde AFAD bir tatbikat yaptı. Bunlar çok önemli. Bu gibi durumlarda genellikle yaralanmalar, eşya düşmesi, kaçarken, yüksekten atlarken gibi durumlarda oluyor. Bizim bu coğrafya depremlerle yaşamaya alışmamız lazım. Önemli olan tedbirli olmak, sağlam binalar yapmak. Yoksa bu büyüklükte depremlerde bina yıkımı olmaz." dedi.