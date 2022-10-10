'Uzman öğretmenlik' sınavından muafiyet başvurularının sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, "öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı" ve sınavdan muaf olanların başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakanlık, "uzman ve başöğretmenlik unvanı" için sınav başvurusunda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçlarının yayımlandığını açıkladı.

Öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek.

Sözkonusu sınava eğitim sendikaları ve öğretmenler karşı çıkıyor. Eğitim Sendikaları Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı iş bırakma eylemini ortaklaştırmak için 14 Ekim'de Ankara'da bir araya geleceklerini duyurmuştu.



