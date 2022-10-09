Eğitim sendikaları iş bırakma eylemi için bir araya geliyor

Eğitim İş, Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sendikası ve Hürriyetçi Eğitim Sen’in genel başkanları, sosyal medya hesaplarında bugün yaptıkları paylaşımlarda, öğretmenlerin çağrısıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı iş bırakma eylemliliğini ortaklaştırmak için 14 Ekim Başkent Öğretmenevi’nde bir araya geleceklerini duyurdu.

Sendikaların genel başkanları, şunları kaydetti:

EĞİTİM İŞ GENEL BAŞKANI KADEM ÖZBAY: "Öğretmene saygı, öğretmenlik mesleğine itibar, eğitime ve geleceğimize sahip çıkmak için üretimden gelen gücümüzü birlikte kullanmaya biz hazırız. 14 Ekim saat 14’te, Başkent Öğretmenevi’ndeyiz."

EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANI NEJLA KURUL: "Birleşerek kazanacağımızı biliyoruz. Öğretmenlerimizin, tüm eğitim emekçilerinin sesi olmak için 14 Ekim’de saat 14.00’te Başkent Öğretmenevi’ndeyiz."

ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI GENEL BAŞKANI MEHMET ALPER ÖĞRETİCİ: "Sahanın sesi duyulmalı, ortak sorunlarımız için tüm sendikalar bir araya gelmelidir. Öğretmenler odası bu kadar ayrıştırılmak istenirken öğretmene rağmen yapılan uygulamaların karşısında birlikte hareket etmeliyiz. Anadolu Eğitim Sendikası olarak biz hazırız."

HÜRRİYETÇİ EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANI LEVENT KURUOĞLU: "Hürriyetçi Eğitim Sen, öğretmenlik mesleğinin itibarı için üretimden gelen gücümüzü birlikte kullanmak üzere 14 Ekim Saat 14’te Başkent Öğretmenevi’nde olacak."