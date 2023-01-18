Uzman isim tarih vererek kar tahmininde bulundu: 'Doğudan bir canavar gelebilir'

Meteoroloji pazar ve pazartesi günleri kar yağışı beklenen 50 şehri tek tek açıklarken, Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de tüm Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen kar yağışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki Pazar günü 22, Pazartesi günü de 28 şehirde kar yağışı bekleniyor.

Twitter hesabından sık sık yaptığı paylaşımlarla hava durumu hakkında bilgilendirmeler yapan meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den yeni paylaşım geldi.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten 'Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir' diyerek şu mesajı paylaştı;

''Ay sonu karlı sistemini takibe devam ediyoruz. Aşağıdaki Stratosfer. Bunu takip etme sebebim; Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir. Onun kesinleşmesi olayı. Mavi yuvarlak kutbun merkezindeyken soğukları hapsediyordu. Kırmızı maviyi öldürdüğünde kutuptaki soğuklar dışarı çıkacak.''