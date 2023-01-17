Sinan Ateş cinayetine yeni savcı atandı, Demirbaş serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci bir savcı görevlendirirken, dosya milliyetçi kesime yakınlığıyla bilinen Başsavcıvekili Durdu Özer’in koordinatörlüğüne verildi.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; soruşturma sürerken, eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un kullandığı bir evde gözaltına alındığı, ancak adliyeye getirilmeden savcılık kararıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Bu gelişmelerin ardından “firari tetikçi Eray Özyağcı’yı cinayet sonrasında Ankara dışına çıkardığı” öne sürülen Demirbaş konusunda adliye ve emniyet arasında kriz çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre savcılık, emniyetten, olay yerinde keşif yaptığı da öne sürülen Demirbaş’ın polis eşliğinde adliyeye getirilmesini talep etti. Ancak emniyet Demirbaş’ın adresinde bulunamadığı yanıtı verdi.

Demirbaş'ın ifadesini yeni savcı aldı

Bunun üzerine dosyada ikinci bir savcı görevlendirilirken, olayın başından beri soruşturmaya bakan savcı ise izne ayrıldı. Yeni savcının dosyayı devralmasının ardından Demirbaş, bugün polis eşliğinde adliyeye getirildi.

Demirbaş’ın ifadesi de yeni savcı tarafından alındı. Dosya için yeni görevlendirilen savcı, “tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı” öne sürülen Demirbaş hakkında tutuklama talep etmedi. Savcı, Demirbaş’ı “adli kontrol” talebiyle hâkimliğe sevk etti. Dosya üzerinden talebi değerlendiren nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği de Demirbaş’ı “adli kontrol” kararı vererek serbest bıraktı.