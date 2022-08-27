Uzman çavuşun şüpheli ölümü: Bankta ölü bulundu

Gaziantep kent merkezindeki 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda iddiaya göre, vatandaşlar sabah erken saatlerde parktaki bir bankta hareketsiz şekilde duran birini fark etti.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, hareketsiz şekilde duran kişinin kafasından vurularak öldüğü belirledi.

Ekiplerin incelemesinde ölü bulunan şahsın kentte geçici olarak görev yapan uzman çavuş Turgay K. isimli kişi olduğu tespit edildi.

Parktaki bankta ölü bulunan uzman çavuş Turgay K.'nin cesedi olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)