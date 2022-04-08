Uzman çavuş tartıştığı doktoru öldürdü

Olay, saat 14.00 sıralarında, Acıpayam Askerlik Şubesi önünde meydana geldi. Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli'de kendi muayenehanesini açan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Naim Ünsal ile ismi öğrenilemeyen uzman çavuş arasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, bu sırada tabancasını çıkaran uzman çavuş, Naim Ünsal'a ateş etti. Dr. Ünsal, saldırı sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri uzman çavuşu suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

Olaya ilişkin farklı iddia

Olaya ilişkin İHA'da yer alan habere göre, Naim Ünsal, aynı zamanda çiftliğinde hobi olarak beslediği atlara bakıcılık yapan kişi tarafından öldürüldü.