Uzman çavuş evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde evinde yangın çıkan Uzman Çavuş Osman Baytan (25) hayatını kaybetti.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Osman Baytan'ın 4 Eylül Mahallesi'ndeki dört katlı bir apartmanın çatı katında bulunan evinde dün yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu.

DHA’nın haberine göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yanan çatı bir süre sonra çökerken itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahalede bulundu, diğer yandan ise içeride olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Baytan'a ulaşmaya çalıştı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede Baytan'ın yanmış cesedine ulaşıldı.

Baytan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.