Uzman çavuş başından vurulmuş halde bulundu

Malatya-Kayseri karayolu Aşağıulupınar Mahallesi mevkisinde yol kenarında park halinde bir aracı gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde araçta başından silahla vurulmuş bir kişi tespit etti.

Söz konusu kişinin Dersim’de görev yapan 30 yaşındaki Uzman Çavuş Onur D. olduğu belirlendi. Ağır yaralı Onur D. bölgeye çağrılan ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uzman Çavuş Onur D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.