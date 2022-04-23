İmamoğlu'ndan çarpıcı adaylık yanıtı: Hem adayını açıkladı hem kendini işaret etti

Cumhurbaşkanı adayının partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, süreci uzaktan izlemeyeceğini ifade etti. “Ekrem İmamoğlu burada kendi taca ya da auta atmıyor. Sorumluluğunun farkında. Ekrem İmamoğlu, İBB başkanı, tarihin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı” dedi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuşan İmamoğlu adaylık sorularına şu yanıtları verdi:

'Benim de adayım genel başkanımdır'

Sizin cumhurbaşkanlığı adaylığınız ile ilgili tartışma devam ediyor. Aday mısınız?

Türkiye'nin meselesi cumhurbaşkanı adayı kim olacak meselesinin çok uzağında, çok ilerisinde ülkenin geleceği meselesi. Tarihi bir masa kuruldu. 6'lı masa. Bu masa demokrasi adına genişlemeli. İlla ittifak kavramı ile demiyorum, daha büyümeli. Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere birçok alanda çözüm bekleyen sorunları var. Türkiye bunlara odaklanmalı. Bunlara odaklanan bir siyasi akıl şu an var. Çok büyük bir emek veriliyor. Bu emeğin en birinci şahsiyeti CHP'nin genel başkanı, genel başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur, İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener'dir ve diğer liderlerdir. Bunu saygıyla heyecanla takip ediyorum. Bence bu safhada tartışılmalı. Partim var benim, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Sanki ilk kez söylemişim gibi de davranılıyor. Hayır aslında defalarca söyledim ama insanlar bunu duymak istemiyor. 1.5 senedir her gün Ekrem İmamoğlu aday mı değil mi tartışması yapılır mı? 1.5 sene hiç durmadı. Bu bize de zarar veriyor. Topluma da, siyasi akla da zarar veriyor. Bir CHP'liye kim olsa sorsanız ilk sözü elbette ki kendi genel başkanının aday gösterilmesinin ister. Ben de CHP'liyim ve benim de adayım genel başkanımdır, sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ortada bir ittifak, 6'lı masa var. Belki bu genişlemeli. Günün sonunda ülke kazanmalı, bir şahsın kazanmasının da anlamı yok. En doğru kararı vereceklerine inanıyorum.

'Ekrem İmamoğlu burada kendi taca ya da auta atmıyor'

Ancak Ekrem İmamoğlu burada kendi taca ya da auta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında. Ekrem İmamoğlu İBB başkanı, tarihin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı. Tarihin en çok oyunu almış bir belediye başkanı, ekonominin yüzde 45'inin döndüğü İstanbul'da süreci uzaktan izleyen olamaz. Sürece en çok katkıyı sunan, en çok bilgiyi sunan, en çok motivasyonu sunan kimlik olmak zorunda. İstanbul'da iyi şeyler olursa, güzel işler yapılırsa, insanlar mutlu olursa Türkiye de iyi olur. Önümüzdeki seçim bir o kadar başarılı olur. Bu, sadece İstanbul başarılı olursa ittifak kazanacak anlamına gelmiyor. Ankara başarılı olursa bu ittifak başarılı olacak ya da İzmir ya da Adana, Mersin, Antalya, Hatay…

2023 sonrası için başbakanlığa aday mısınız?

Bunların hiçbirisi benim zihnimin köşesinde bir hücremin zerresinde inanın olmayan duygular. Az önce söylediğim duygularla ama dolu dolu yaşıyorum.