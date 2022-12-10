Üzerine kale direği devrilen çocuk yaşamını yitirdi

Antrenman öncesi üzerine kale direğine devrilip ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu 9 yaşındaki Yiğit Demirel yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kafatası ve çenesinde kırık oluşan 9 yaşındaki Demirel, 4 gündür tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

9 yaşındaki altyapı futbolcusu Yiğit Demirel, Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda 7 Aralık'ta antrenman öncesinde üzerine kale direği devrilmesi sonucu yaralanmıştı. (AA)

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