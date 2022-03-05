Üzerine istinat duvarı çöken apartman için aylardır adım atılmadı, Belediye 'girebilirsiniz' dedi

İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Narkent Sitesi’nde 8 Aralık 2021 tarihinde istinat duvarı çökerek bir apartmanın üzerine yıkılmıştı.

Olayın yaşandığı günlerde semt ve apartman sakinleri tepkilerini ve talepleri dile getirmiş, ilgililerden konunun kısa sürede çözüleceği sözünü almışlardı.

3 aydır adım atılmadı

Ancak yaşanan olayın üzerinden 3 ay geçmiş olmasına rağmen yetkililer tarafından hâlâ bir adım atılmış değil.

soL'a konuşan apartman sakinleri yerel yönetimden gelen yetkililerin kendilerine “Belediye, binanızın temeli sağlam içeriye girebilirsiniz” dediği için binada yaşamaya devam ettiğini belirtti. Mağduriyetin giderilmesine dair bir çalışma göremediklerini belirten apartman sakinleri duruma tepki gösterdi.

Binanın üzerine yıkılmış halde duran istinat duvarı mahalle sakinleri için hayati bir risk oluşturmaya ve insanları tedirgin etmeye devam ediyor.

Bölgede yaşayanlar hızla konuyla ilgili adım atılmasını isteyerek yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

Apartmanın girişi